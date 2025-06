Marc Marquez spiega lo sforzo fisico fatto ad Assen durante la Sprint Race | Mi fa male tutto

Dopo una vittoria emozionante ad Assen, Marc Marquez condivide il peso dello sforzo che lo ha portato sul podio, rivelando che "mi fa male tutto". La sua determinazione e resilienza sono evidenti, mentre si prepara a raccontare i dettagli di questa sfida incredibile e di come ha superato ogni limite per conquistare la vittoria davanti al fratello Alex. Continua a leggere per scoprire il dietro le quinte di questa battaglia epica.

Marc Marquez dopo la Sprint Race vinta ad Assen spiega lo sforzo fatgto per arrivare a vincere questa gara davanti a suo fratello Alex: "Mi fa male tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: marc - marquez - spiega - sforzo

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

Marc Marquez: “Voglio ringraziare Davide perché ieri mi ha supportato molto. Alla fine questo è uno sport e se sei un vero appassionato di moto, puoi supportare il tuo pilota. Puoi tifare ad esempio Pecco e cantare “Pecco, Pecco, Pecco” per tutto il tempo e an Vai su Facebook

Marc Marquez spiega lo sforzo fisico fatto ad Assen durante la Sprint Race: Mi fa male tutto; Pecco Bagnaia spiega la differenza che sente con Marc Marquez; Dubbi su Pecco Bagnaia: Tardozzi spiega la posizione della Ducati.

Marc Marquez vince la Sprint Race di Assen: “E non ho voluto neanche esagerare” - Il catalano spiega: “Il mio corpo non avrebbe sopportato un’altra caduta dopo i due capitomboli del venerdì”. Da repubblica.it

Marc Marquez cade poi fa il miglior tempo nelle prove libere ad Assen: ecco cosa è successo - Dopo essersi rialzato zoppicando si è tolto il guanto della mano sinistra, che si è toccato, dolorante ... Si legge su msn.com