Marathon la nuova Alpha in arrivo includerà miglioramenti grafici e contenuti inediti?

Marathon, l’attesissimo sparatutto PvPvE di Bungie, si appresta a svelare la sua nuova fase Alpha, promettendo miglioramenti grafici straordinari e contenuti inediti che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. Nonostante le restrizioni di segretezza, leak e anticipazioni suggeriscono un’evoluzione significativa rispetto alla versione precedente. Forbes conferma che questa fase di test rappresenta un passo decisivo verso un prodotto innovativo e di qualità superiore, lasciando i giocatori ansiosi di scoprire cosa riserva il futuro.

Marathon, il nuovo sparatutto PvPvE di Bungie, continua ad evolversi e si prepara a una nuova fase Alpha che, stando a recenti indiscrezioni, introdurrà numerosi miglioramenti tecnici e contenuti freschi. Nonostante i rigidi accordi di non divulgazione imposti ai tester, alcune informazioni e immagini della build in sviluppo sono trapelate online, mostrando progressi concreti rispetto alla versione Alpha precedente. Proprio in tal senso Forbes segnala che le immagini, prontamente rimosse su richiesta di Bungie, rivelano ambientazioni all’aperto decisamente più rifinite, con una maggiore densità scenica ed un sistema di illuminazione sensibilmente migliorato. 🔗 Leggi su Game-experience.it