Marathon la nuova Alpha in arrivo include miglioramenti grafici e contenuti inediti?

svela dettagli esclusivi sulla nuova fase di Marathon, promettendo un'esperienza ancora più immersiva e visivamente mozzafiato. Con miglioramenti grafici sorprendenti e contenuti inediti, Bungie si prepara a ridefinire il genere sparatutto PvPvE. Rimanete sintonizzati: questa evoluzione potrebbe cambiare le regole del gioco e offrire ai fan un'avventura senza precedenti.

Marathon, il nuovo sparatutto PvPvE di Bungie, continua ad evolversi e si prepara a una nuova fase Alpha che, stando a recenti indiscrezioni, introdurrà numerosi miglioramenti tecnici e contenuti freschi. Nonostante i rigidi accordi di non divulgazione imposti ai tester, alcune informazioni e immagini della build in sviluppo sono trapelate online, mostrando progressi concreti rispetto alla versione Alpha precedente. Proprio in tal senso Forbes segnala che le immagini, prontamente rimosse su richiesta di Bungie, rivelano ambientazioni all’aperto decisamente più rifinite, con una maggiore densità scenica ed un sistema di illuminazione sensibilmente migliorato. 🔗 Leggi su Game-experience.it