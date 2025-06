Mara Venier festeggia l’anniversario di nozze con il marito il tenero post

Mara Venier, icona di simpatia e dedizione, ci ricorda che nel frenetico mondo dello spettacolo l’amore e la famiglia sono le vere priorità. Dopo aver celebrato il 19° anniversario di matrimonio con il suo affascinante Nicola, la conduttrice ha condiviso un dolce post che commuove i fan: un tenero messaggio dedicato al marito. La sua semplicità e autenticità sono un esempio di come si possa conciliare carriera e affetto.

Mara Venier è una vera stakanovista, ma sa quando è il momento di lasciare il posto di lavoro per dedicarsi ai propri cari. Alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai, la signora della televisione era assente, per motivi personali. Zia Mara era con il suo Nicola, impegnata a godersi il meritato relax, un po’ di sole, un tuffetto e, soprattutto, a celebrare un’importante ricorrenza: il 19esimo anniversario di matrimonio. Il tenero messaggio di auguri con il nipotino. A partire dal prossimo autunno, Gabriele Corsi affiancherà Mara Venier alla conduzione di Domenica In. Lei, però, non era alla conferenza stampa che lo annunciava, perché impegnata a godersi qualche giorno in famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it