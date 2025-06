Manutenzioni | la metropolitana anticipa la chiusura da lunedì a giovedì

La metropolitana anticipa la chiusura da lunedì a domenica prossima, garantendo interventi essenziali per migliorare il servizio. Il piano di manutenzione serale prevede test sui nuovi treni, pre-esercizio e manutenzione dell’armamento ferroviario, assicurando sicurezza e affidabilità. Per consentire questi lavori, alcuni percorsi saranno temporaneamente sospesi, ma i miglioramenti garantiranno una viabilità più efficiente e sicura per tutti gli utenti.

Il piano delle attività di manutenzione serale della metropolitana della prossima settimana prevede i test sui nuovi treni in consegna, il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già collaudati e la manutenzione dell’armamento ferroviario. Per consentire l’effettuazione dei lavori è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

