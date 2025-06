Mano bionica dopo l’infortunio | Pensavo che fosse impossibile

Immaginate di perdere le dita in un grave incidente: sembrava impossibile tornare a una vita normale. Eppure, grazie alla protesi bionica dell’Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino, Mattia Ferrari, 23 anni di Granarolo, ha ritrovato la fiducia e la speranza di un futuro senza limiti. La tecnologia avanzata trasforma sogni in realtà e dimostra che anche nelle sfide più difficili, l’innovazione è la nostra migliore alleata.

Granarolo (Bologna), 28 maggio 2025 – Una nuova vita dopo l’incidente, grazie a una protesi bionica, per il granarolese Mattia Ferrari. Dopo un grave infortunio sul lavoro, il 23enne ha perso le dita della mano destra. Grazie alla tecnologia d’avanguardia dell’ Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino, oggi guarda al futuro con fiducia. Mattia Ferrari ha 23 anni, vive nella pianure di Granarolo dell’Emilia e lavora, da dopo il diploma, in un’azienda agromeccanica. Nel giugno dell’anno scorso è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre effettuava la manutenzione di una pressa per le balle di fieno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it