Manifesti per comunicare In mostra il lavoro di Stefano Rovai

Immergetevi nell’universo visivo di Stefano Rovai, una delle figure più influenti della grafica italiana contemporanea. Con oltre 1300 manifesti firmati, Rovai ha dato voce a temi politici, sociali e culturali di grande impatto. La mostra ’Manifesti 78/25’, realizzata da Ied Firenze in collaborazione con Why Festival e inserita nel programma ’Campo Aperto’, all’ex Teatro dell’Oriuolo, offre un’occasione unica per scoprire il suo talento straordinario e il suo ruolo di narratore visivo.

Stefano Rovai, figura di riferimento nel panorama della grafica italiana contemporanea, nella sua lunga carriera ha firmato più di 1300 manifesti. Art director e progettista visivo, Rovai ha affrontato temi politici, sociali e culturali di grande rilevanza. A lui è dedicata la mostra ’ Manifesti 7825 ’, realizzata da Ied Firenze, in collaborazione con Why Festival, nell’ambito del programma ’Campo Aperto’. All’ex Teatro dell’Oriuolo, la retrospettiva presenta 130 manifesti dal 1978 al 2025, che ripercorrono decenni di attività di Rovai, mettendo in luce l’impegno civile e il linguaggio diretto e potente del manifesto come strumento di comunicazione pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manifesti per comunicare. In mostra il lavoro di Stefano Rovai

In questa notizia si parla di: manifesti - rovai - mostra - stefano

Stefano Rovai, la grafica come impegno etico. Allo Ied in mostra 130 manifesti Vai su X

MANIFESTI 78/25 – La potenza della grafica pubblica! Dal 26 giugno al 26 settembre, l’ex Teatro dell’Oriuolo di Firenze ospita una retrospettiva dedicata a Stefano Rovai, con 130 manifesti realizzati dal 1978 a oggi Una mostra che celebra l’impegno civil Vai su Facebook

Manifesti per comunicare. In mostra il lavoro di Stefano Rovai; Stefano Rovai Manifesti 78/25; Stefano Rovai, la grafica come impegno etico. Allo Ied in mostra 130 manifesti.

Il linguaggio del manifesto, in mostra la grafica di Rovai - in collaborazione con Why festival dedicato alla comunicazione visiva, alla grafica e all'illustrazione - Da ansa.it

I manifesti di Stefano Rovai in mostra all’ex teatro dell’Oriuolo sede di IED Firenze - Attraverso 130 manifesti dal 1978 al 2025, la mostra aperta fino al 27 settembre ripercorre decenni di attività ... Riporta intoscana.it