Manifestazione pro-Gaza per le vie di Ancona | Le Marche interrompano ogni rapporto con Israele

In un momento di grande tensione, le strade di Ancona si riempiono di voce e solidarietà con Gaza. La manifestazione pro-Palestina richiama l’attenzione su un tema cruciale, chiedendo alla Regione Marche di seguire l’esempio dell’Emilia-Romagna e sospendere ogni rapporto con Israele. La mobilitazione invita a riflettere sul ruolo delle istituzioni e a sostenere con forza le sofferenze di Gaza, perché il cambiamento parte dall’azione concreta.

ANCONA - «Chiediamo alla Regione Marche di fare come ha fatto l'Emilia-Romagna e di sospendere ogni rapporto commerciale, militare e universitario con lo Stato di Israele». L'appello è di Ammar Amadneh, referente della comunità palestinese nelle Marche, che ha preso parola dal furgone in testa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

