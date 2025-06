Manifestazione davanti alla base di Sigonella | La Sicilia terra di pace No al coinvolgimento

Un mare di speranza e determinazione ha invaso Sigonella, dove cittadini si sono riuniti per gridare forte: “Sicilia terra di pace”. La manifestazione, promossa dalla Rete siciliana contro la guerra, ha sottolineato l’importanza di tutelare questa terra da ogni coinvolgimento bellico. In un clima di allerta crescente, la voce della Sicilia si leva chiara e forte: la pace deve prevalere sulla guerra, perché il nostro territorio merita un futuro di serenità e speranza.

Un lungo striscione e una frase eloquente: “ Sicilia terra di pace ”. Così si è aperta la manifestazione a Sigonella, la base americana a ovest di Catania, promossa dalla Rete siciliana contro la guerra. La base di Sigonella è quella da cui partono i droni per intervenire in Medio Oriente, per questo è considerata un obiettivo sensibile. Dopo il bombardamento dell’Iran, tutte le basi americane in Sicilia sono in massima allerta e tale è rimasta anche dopo la tregua. Per questo stamattina una serie di sigle sindacali, associazioni e partiti ha marciato di fronte alla base americana per protestare contro il coinvolgimento siciliano nei conflitti Usa: “Per fermare il genocidio in Palestina, chiudere la base di Sigonella rifiutare il piano di riarmo europeo”, questo recitava il manifesto che chiamava a raccolta per la protesta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manifestazione davanti alla base di Sigonella: “La Sicilia terra di pace. No al coinvolgimento”

In questa notizia si parla di: base - sigonella - manifestazione - sicilia

Escalation in Medio Oriente, la base di Sigonella in massima allerta dopo l’attacco di Trump - In un clima di crescente tensione, l’attacco di Trump ha scosso le fragile stabilità in Medio Oriente, portando la base di Sigonella in Italia alla massima allerta.

IL PUNTO DI VISTA di Concetta Raia – “Attualità e Politica” 25.06.2025 "SICILIA TERRA DI PACE" è lo slogan della manifestazione che si svolgerà, sabato 28 giugno, a partire dalle ore 10, davanti la base di Sigonella, in cui tutti i siciliani potranno ribadire che Vai su Facebook

Manifestazione davanti alla base di Sigonella: “La Sicilia terra di pace. No al coinvolgimento”; Manifestazione per la pace a Sigonella; Manifestazione contro la guerra davanti alla base di Sigonella, aderiscono Pd e M5s.

Manifestazione per la pace a Sigonella - “Oggi come allora, diciamo NO alla Sicilia come piattaforma di guerra”, ha detto il segretario Dem Anthony Barbagallo ricordando Pio La Torre ... Da grandangoloagrigento.it

Il Pd a Sigonella, Barbagallo cita Pio La Torre: “Noi per la pace” - CATANIA – Il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo cita le parole di Pio La Torre, pronunciate 43 anni fa durante la manifestazione per la pace organizzata per dire NO ai missili cruise a Com ... Lo riporta livesicilia.it