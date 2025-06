Mangia Puglia Ama | Antonella Ricci riapre la sua cucina su Food Network

Dopo il successo delle precedenti stagioni, torna "Mangia Puglia Ama" su Food Network, il viaggio culinario che celebra la tradizione pugliese con stile e passione. Guidata dalla chef stellata Antonella Ricci, questa quarta stagione promette di deliziare gli amanti della buona cucina ogni sabato alle 17:55, con la possibilitĂ di rivivere tutte le puntate in streaming su discovery+. Preparatevi a scoprire i sapori autentici della Puglia come mai prima d'ora!

Un viaggio nella cucina di Antonella Ricci. Dopo il successo delle precedenti stagioni ( picchi di share del 2% anche in replica), torna Mangia Puglia Ama, in onda su Food Network – canale 33 – da oggi (ogni sabato) alle 17:55 e  disponibile in streaming su discovery+ ( vedi e rivedi tutte le puntate ). Protagonista della quarta stagione è la chef stellata Antonella Ricci, che insieme allo chef Vinod Sookar, suo compagno di vita e di lavoro, racconta i piatti della tradizione pugliese. Ogni puntata è un vero e proprio viaggio nei sapori, tra ricette di famiglia, ingredienti del territorio e contaminazioni esotiche, in un racconto che unisce gusto e memoria. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it