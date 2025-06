Mandello colpo di pistola in faccia | terrore sulla Statale 36 Ma è un' arma giocattolo

Un episodio inquietante scuote Mandello del Lario: una notte di tensione sulla Statale 36 si è trasformata in un momento di paura e confusione. Un uomo di 40 anni è stato ferito al volto da un colpo di pistola giocattolo, ma la scena ha generato un vero spavento tra i presenti. La vicenda, ancora in fase di chiarimento, evidenzia quanto possa essere sottile il confine tra gioco e pericolo. I dettagli emergono lentamente...

Mandello del Lario (Lecco), 28 giugno 2025 – Un gioco di guerra finito con un colpo in faccia. Nella notte un uomo di 40 anni è stato ferito al volto con un colpo esploso con un' arma da softair, una pistola ad aria compressa. E' successo in un' area di servizio della Statale 36 a Mandello del Lario poco prima delle 4. Sia il 40enne, sia chi ha premuto il grilletto erano ubriachi o comunque su di giri. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e deve essere accertato se i due stessero scherzando o appunto giocando tra loro con l'arma finta, oppure se abbiano litigato e uno l'abbia estratta per minacciare l'altro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mandello, colpo di pistola in faccia: terrore sulla Statale 36. Ma è un'arma giocattolo

