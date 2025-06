Mancini rasserena la Juve per le prestazioni nel Mondiale per Club | I bianconeri hanno tenuto Tudor che ha fatto bene quindi penso che stia andando tutto in questa maniera L’investitura dell’ex CT

Roberto Mancini, ex CT della Nazionale, ha espresso parole di entusiasmo sulla prestazione della Juventus nel Mondiale per Club. Con un’analisi lucida, ha sottolineato come Tudor abbia saputo mantenere alta la competitività della squadra, confortato dai buoni risultati ottenuti finora. Mancini rassicura i tifosi bianconeri, confidando che questa continuità possa rappresentare un passo importante verso successi futuri. La Juventus, dunque, sembra aver imboccato la strada giusta, e l’investitura di Tudor potrebbe essere il segnale di una nuova era vincente.

Mancini, ex CT della Nazionale, ha detto questo sul Mondiale per Club della Juve e sull’impatto che Tudor ha avuto sulla squadra. Intervenuto a Sky Sport l’ex ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha commentato così l’approccio che la Juventus ha avuto in questo Mondiale per Club. LA JUVE DI TUDOR AL MONDIALE PER CLUB – « Sì, ho visto qualche partita, i gruppi sono stati semplici anche se hanno avuto qualche difficoltà . È normale perché venivano da una stagione faticosa. All’inizio non è mai semplice. Secondo me è una bella competizione, ci sono le migliori squadre al mondo, penso sia divertente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mancini rasserena la Juve per le prestazioni nel Mondiale per Club: «I bianconeri hanno tenuto Tudor che ha fatto bene, quindi penso che stia andando tutto in questa maniera». L’investitura dell’ex CT

In questa notizia si parla di: mancini - juve - mondiale - club

Cormio (Lube) come Marotta: “Roby Mancini alla Juve? Lo seguirei…” - Beppe Cormio, Direttore Generale della Lube Volley Civitanova e paragonato a Beppe Marotta per il suo talento nel management sportivo, ha recentemente partecipato a un talk show al Teatro Rossini di Civitanova Marche.

#Mancini: "Il Mondiale per Club mi piace, è una bella competizione. E #Inter e #Juve possono fare bene" Vai su X

Mancini alla Juve dopo il Mondiale Club: il tecnico ammette tutto, che annuncio LE PAROLE https://bit.ly/3TkykXF Vai su Facebook

Roberto Mancini promuove il Mondiale per Club: “Ci sono le migliori al mondo e Inter e Juve possono fare bene”; Mancini: Mondiale per Club bella competizione, Inter e Juve possono fare bene; Mancini: Il Mondiale per Club mi piace, è una bella competizione. E Inter e Juve possono fare bene.

Mancini: "Il Mondiale per Club mi piace, è una bella competizione. E Inter e Juve possono fare bene" - Da Bologna, dove ha partecipato alla Illumia Padel Cup, Roberto Mancini si ferma in postazione Sky Sport per parlare del cammino di Inter e Juventus al Mondiale per Club: "Ho visto qualche partita, no ... Scrive msn.com

Mancini: «Inter e Juventus? Tutto come previsto, situazione buona» - Mancini ha parlato di Inter e Juventus oggi impegnate al Mondiale per Club. Segnala inter-news.it