Mancini | Inter e Juventus? Tutto come previsto situazione buona

Roberto Mancini, presente alla Ilumia Padel Club di Bologna, ha espresso ottimismo sul cammino di Inter e Juventus al Mondiale per Club. Con parole di apprezzamento per le gestioni di Chivu e Tudor, l’ex ct ha sottolineato come le squadre italiane stiano confermando la loro qualità internazionale. La fase cruciale del torneo è ormai alle porte: sarà un confronto emozionante che potrebbe riscrivere ancora una volta la storia del calcio italiano.

Mancini ha parlato di Inter e Juventus oggi impegnate al Mondiale per Club. Il Mancio ha promosso l’operato di Chivu e Tudor. Ora la fase piĂą calda della competizione. INTER E JUVENTUS AL MONDIALE PER CLUB – Roberto Mancini, presente alla Ilumia Padel Club di Bologna, ha parlato del torneo che si sta svolgendo negli Stati Uniti. Ecco le parole dell’ex CT della Nazionale azzurra sul percorso delle due squadre italiane: « Ho visto qualche partita, non tutte, ma alcune sì. I gruppi sono stati abbastanza semplici, anche se hanno avuto qualche difficoltĂ , ma questo è normale perchĂ© provenivano da una lunga stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mancini: «Inter e Juventus? Tutto come previsto, situazione buona»

In questa notizia si parla di: mancini - inter - juventus - tutto

Inter, Mancini: “Mi manca allenare” - Roberto Mancini, il celebre ex allenatore dell’Inter e volto noto del calcio italiano, ha recentemente espresso un sentimento che molti tifosi condividono: “Mi manca allenare”.

La #juventus di COMOLLI day -1 alla Continassa: riscattato Kalulu , no a Mancini TuttoJuve.com Vai su Facebook

Ascari: Mancini era stato accostato a Juve e Inter. Però...; “Vieni alla Juve e Mancini piazza un bel cuore: i tifosi si schierano; L'ex ct Roberto Mancini subito alla Juventus? Perché sì, perché no.

Mancini: "Il Mondiale per Club mi piace, è una bella competizione. E Inter e Juve possono fare bene" - Da Bologna, dove ha partecipato alla Illumia Padel Cup, Roberto Mancini si ferma in postazione Sky Sport per parlare del cammino di Inter e Juventus al Mondiale per Club: "Ho visto qualche partita, no ... msn.com scrive

Juve e Inter si scambiano 2 Big: conguaglio di 13 milioni nell’affare - L'asse tra Juventus e Inter potrebbe scaldarsi con uno scambio tra due big. Lo riporta diregiovani.it