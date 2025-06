Mamma e figlio fanno la maturità insieme a Pesaro video

Giulia Cenci lasciò gli studi perché incinta, ora ha fatto l'esame da privatista nella stessa scuola del figlio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mamma e figlio fanno la maturità insieme a Pesaro, video

Il figlio prende una nota, la mamma colpisce con un pugno in faccia il preside del Bergese - In un episodio sorprendete che mette in luce le tensioni e le fragilità sociali, un preside di un istituto alberghiero viene colpito al volto dalla madre di uno studente, creando un clima di indignazione e preoccupazione.

Figlia e mamma, l'emozione della maturità passata assieme. Generalità della figlia: Alessandra Nenna, 18 anni. Generalità della madre: Maria Luisa Torraco, anni 48. Entrambe piacentine, sebbene con solide radici pugliesi.

Da oltre quarant'anni "Notte prima degli esami" è l'inno della maturità. Venditti: "L'ho cantata per i padri e le mamme, ora per i loro figli" (e ora canterà con Achille Lauro)

