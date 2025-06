Mamma e figlia di pochi mesi restano per errore prigioniere nel negozio chiuso Salvate dai vigili del fuoco

Una scena di paura si è consumata a Fucecchio, quando madre e neonato sono rimaste accidentalmente intrappolate in un negozio chiuso. Grazie alla pronta intervento dei vigili del fuoco, mamma e piccola sono state tratte in salvo senza conseguenze. Un episodio che ci ricorda quanto la prontezza possa fare la differenza: un gesto di coraggio che ha evitato il peggio e portato serenità alle famiglie coinvolte.

Fucecchio (Firenze), 28 giugno 2025 - Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenze. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 21 di stasera a Fucecchio, in corso Matteotti, per soccorrere una 24enne rimasta bloccata in un negozio - dopo l'orario di apertura - insieme alla figlia piccola, di pochi mesi, nella carrozzina. Da quanto appreso le due erano all'interno del negozio per fare compere quando il titolare ha chiuso l'attività evidentemente senza accorgersi della loro presenza. Una volta capito di essere rimasta in 'trappola', la signora in preda al panico ha cercato un modo per chiedere aiuto all'esterno per essere 'liberata'. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mamma e figlia di pochi mesi restano per errore “prigioniere” nel negozio chiuso. Salvate dai vigili del fuoco

