Malika Ayane torna nella sua Scala l’artista canterà con le voci bianche Poi il concerto dell’Accademia

Malika Ayane, la talentuosa cantante italiana, ha fatto il suo debutto sulla celebre scena della Scala in modo inaspettato e speciale. Entrata come spettatrice, è presto diventata parte del coro delle voci bianche, coltivando il suo straordinario talento fin dalla giovane età . Ora, a distanza di anni, ritorna per un emozionante concerto con le voci dell’Accademia, dimostrando come il suo percorso si sia intrecciato indissolubilmente con questa storica cornice. La sua evoluzione artistica continua a sorprendere e incantare.

Milano – Alla Scala ci andò la prima volta per accompagnare un'amica a un'audizione, ma alla fine entrò pure lei nel coro delle voci bianche. Era il 1995, e Malika Ayane aveva appena compiuto 11 anni. Al Piermarini ci rimase fino al 2001, esibendosi spesso da solista e cantando soprattutto brani di compositori moderni come Gabriel Fauré (nel 1998 nella Chiesa di San Marco), Benjamin Britten, Francis Poulenc, Bruno Zanolini e Ralph Vaughan Williams. Il 7 dicembre 1997, poi, l'allora direttore musicale del teatro Riccardo Muti la sceglie per il ruolo della Seconda apparizione nel Macbeth di Sant'Ambrogio, inserendola in un cast composto da Maria Guleghina, Renato Bruson, Roberto Alagna e Carlo Colombara.

