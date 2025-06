Malika Ayane dà la sveglia All’alba un concerto da ricordare

Un’alba magica tra musica e emozioni ha avvolto Piazza Garibaldi ieri, quando Malika Ayane ha acceso il cuore di Cervia con un concerto indimenticabile. La sua voce inconfondibile ha conquistato l’aria fresca del mattino, regalando momenti di pura magia ai presenti. E il CaterRaduno continua a sorprendere: tra storie radiofoniche e spettacoli, la festa promette ancora grandi emozioni. La città si prepara a vivere gli ultimi giorni di questa straordinaria kermesse.

Piazza Garibaldi gremita ieri mattina alle 6 per ascoltare il concerto di Malika Ayane, organizzato all’interno del CaterRaduno, la festa di Caterpillar e Rai Radio 2. La cantautrice italiana dalla voce inconfondibile non ha tradito le attese, incantando i tanti presenti. Il CaterRaduno non si ferma, con gli ultimi due giorni di eventi. Oggi appuntamento alle 10 con le Storie radiofoniche in un giro di giostra. Sulla ruota panoramica di Cervia saliranno i protagonisti di alcune delle vicende più straordinarie incontrate in un anno di Caterpillar e una serie di personaggi che racconteranno la Cervia più autentica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it