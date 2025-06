Malgaroli si prende il doppio al Trofeo Tnb Azimut Singolare | finale Pecci-Ferrari

Il talento bergamasco conquista il prestigioso Trofeo TNB Azimut, scrivendo una pagina storica per il tennis locale. Malgaroli, in coppia con Seghetti, ha dimostrato di essere un vero campione, portando a casa il titolo in un torneo internazionale senza precedenti per la sua città . Domenica 29 giugno alle 10:30, via Martinella si trasformerà nel palcoscenico dell’ultima sfida del singolare, un appuntamento da non perdere per gli appassionati di sport e di storie di successo.

