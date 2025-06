Mai scritto o detto che vado da qualche parte non scomparirò! | la promessa di Enrico Mentana

Enrico Mentana, volto noto del giornalismo italiano e direttore del Tg La7, torna a far parlare di sé con un messaggio su Instagram che ha acceso il fermento tra i suoi follower. Dopo aver annunciato un raduno speciale il 2 luglio, le speculazioni sul suo possibile addio alla direzione si intensificano. La sua ultima frase, "mai scritto o detto che vado da qualche parte non scomparirò," lascia intendere che il suo futuro potrebbe essere ancora tutto da scoprire.

Il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, torna su Instagram a pochi minuti da un suo precedente post in cui aveva scritto: “ Il 2 luglio radunerò nello stesso studio in cui ci conoscemmo 15 anni fa tutti coloro che hanno contribuito a questa lunga cavalcata”, riaccendendo le supposizioni, circolate da giorni, su un suo addio alla direzione telegiornale della Tv di Urbano Cairo. Poi l’aggiunta: “Viste le reazioni immediate, anche di amici e addetti ai lavori: non ho mai scritto né detto che vado da qualche altra parte”. Nel primo post, Mentana ha commentato inoltre “ Molti ringraziamenti a tutti quelli che mi hanno scritto qui per dire la loro, in un modo o nell’altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it