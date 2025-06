Magliana l' ex scuola 8 marzo resta occupata | in attesa dello sgombero è nata una discarica

La situazione nella ex scuola 8 marzo di Magliana è diventata ormai insostenibile: una discarica a cielo aperto si è formata nel cortile, con auto parcheggiate e montagne di rifiuti che deturpano il quartiere. Gli abitanti, preoccupati per l'ambiente e la salute pubblica, documentano quotidianamente questa emergenza. È il momento di fare luce su questa problematica e chiedere interventi concreti per restituire dignità a una zona troppo a lungo trascurata.

Ci sono due auto parcheggiate e tutto intorno una considerevole quantità di rifiuti. La nuova discarica a cielo aperto, in via dell’Impruneta, è stata realizzata nel cortile dell’ex scuola 8 marzo. L'ex scuola occupata Gli abitanti della zona, dai balconi di casa, hanno fotografato le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Monteverde insegna, Magliana avverte: fermiamo la prossima catastrofe nell’ex scuola 8 marzo; Palazzo ex scuola occupato rischia di crollare, allarme alla Magliana; L’ex scuola 8 marzo occupata e il rischio crolli.

