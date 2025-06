Maggiore e Ceresio luci e ombre A Laveno Mombello più criticità

Lago Maggiore e Ceresio: tra luci e ombre, la campagna "Goletta dei Laghi" di Legambiente mette in risalto criticità e speranze. I monitoraggi lungo la sponda lombarda rivelano un quadro variegato, con segnali positivi e aree da migliorare. Tra le rilevazioni, tre punti mostrano miglioramenti, mentre altri richiedono interventi urgenti. È il momento di agire e valorizzare le risorse di questi splendidi laghi, perché il futuro delle nostre acque dipende dalle scelte di oggi.

Luci e ombre per Maggiore e Ceresio. La consueta campagna estiva di Legambiente " Goletta dei Laghi " ha emesso i suoi verdetti. Guardando in casa varesina emerge una situazione variegata, tra casi positivi e altri invece particolarmente problematici. Partendo dal Lago Maggiore i monitoraggi effettuati dal "Cigno verde" lungo la sponda lombarda hanno interessato in totale sei punti, con diverse conferme rispetto allo scorso anno. Tre punti sono risultati entro i limiti di legge: si tratta dello scarico della terrazza di piazza Garibaldi a Luino, con lo stesso risultato dello scorso anno; della foce del torrente Bardello a Brebbia, dal 2017 sempre risultato fuori dai limiti; del canale di scarico presso la spiaggetta di Lisanza a Sesto Calende, campionato per la prima volta lo scorso anno quando era risultato fortemente inquinato.