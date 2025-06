Madonna di Trevignano in esclusiva l'atto notarile del fedele che donò 123mila euro | Per me dimostra la truffa

Un nuovo approfondimento scuote il caso Madonna di Trevignano: l'atto notarile in esclusiva rivela dettagli sorprendenti sulla donazione di 123 mila euro da parte dell'ex fedele Luigi Avella. Fanpage.it svela i movimenti finanziari, tra cui un bonifico a Gianni Cardia, alimentando sospetti di possibile truffa. La vicenda si fa sempre più intricata: cosa si nasconde dietro questa storia di fede, denaro e misteri? Continua a leggere per scoprirlo.

Fanpage.it pubblica l'atto notarile inedito della moglie dell'ex fedele Luigi Avella all'associazione Madonna di Trevignano Ets. Avella ha donato parte dei 123mila euro con un bonifico al conto corrente di Gianni Cardia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

