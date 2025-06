Maceraese idea Infantino L’Ancona sull’ex Kouko

L'Ancona si prepara a riabbracciare un talento dimenticato: Daniel Zinon Kouko potrebbe tornare a calcare i campi delle Marche, attirando l’attenzione della società dorica. Nel frattempo, la Maceratese pensa a Saveriano Infantino, il bomber classe 1986 che nella scorsa stagione ha segnato 12 gol in 21 partite con il Notaresco. Con i cambiamenti in rosa, la squadra marchigiana si apre a nuove sfide e opportunità.

Daniel Zinon Kouko potrebbe tornare a giocare nelle Marche, l’ex giocatore della Maceratese è finito nel mirino dell’ Ancona che sta facendo di tutto per assicurarsi il giocatore. La Maceratese sta facendo un pensiero su Saveriano Infantino, classe 1986, che nella passata stagione ha giocato a Notaresco dove ha firmato 12 gol in 21 presenze. Franco Grillo e Alessio Vrioni non faranno parte della rosa della Maceratese in serie D. La società biancorossa ringrazia i giocatori per l’apporto garantito in Eccellenza e per essersi fatti trovare pronti ogni volta che l’allenatore Possanzini li ha gettati nella mischia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net