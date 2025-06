Macabra scoperta in centro a Pisa trovato cadavere nell’Arno

Una scoperta macabra scuote il cuore di Pisa: un cadavere è stato trovato nell'Arno, proprio durante le operazioni dei volontari per il Gioco del Ponte. La città si ferma, mentre le forze dell’ordine indagano su questa inquietante scena. Un mistero che ha colpito tutti e che richiede risposte rapide e chiare. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi sulla vicenda.

(Adnkronos) – Macabra scoperta nel centro della città di Pisa: un corpo senza vita è stato rinvenuto nelle acque dell'Arno, all'altezza dello Scalo Roncioni, lungo il Lungarno Mediceo. Erano quasi le 15 di oggi quando, tra le operazioni dei volontari impegnati negli ultimi ritocchi per il Gioco del Ponte, la storica sfida che infiamma Pisa.

