MO Tajani | a Gaza troppi morti Israele è andato oltre il limite

In un contesto di crescente tensione e drammatici bilanci di vittime, il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è espresso con fermezza sulla crisi a Gaza. Le sue parole riflettono il bisogno urgente di trovare una via d’uscita che rispetti i diritti umani e garantisca la liberazione degli ostaggi. A fronte di questa complessa situazione, l’appello alla moderazione e al dialogo rimane più che mai fondamentale per scongiurare ulteriori sofferenze e favorire una soluzione duratura.

Roma, 28 giu. (askanews) – “A Gaza, ci sono troppi morti, troppe vittime. Stiamo facendo pressioni su Israele e naturalmente Hamas deve accettare delle condizioni” e “fino adesso mi pare stia opponendo resistenza, e deve liberare tutti gli ostaggi. Israele non può più bombardare perché siamo andati oltre il limite del rispetto dei diritti umani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un punto stampa a Budoni, in provincia di Sassari, a margine dell’evento “Le radici del Sud – La Forza dell’Italia: Sardegna”, un appuntamento degli Stati generali del Mezzogiorno organizzato dal partito azzurro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

