luzzara operaio grave dopo caduta da oltre 6 7 metri

Un incidente che ha scosso tutta la comunità di Luzzara. Un operaio di 37 anni, residente in Trentino, è rimasto gravemente ferito questa mattina mentre lavorava alla sostituzione della copertura di un capannone. A causa del cedimento di una lastra in vetta all’edificio, è precipitato da un’altezza di oltre 6-7 metri. Nonostante le prime impressioni, sembra che le circostanze possano essere gestite con tempestività, ma l’esito resta ancora incerto.

Luzzara (Reggio Emilia), 28 giugno 2025 - Un operaio di 37 anni, residente in Trentino, è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro accaduto in mattinata a Luzzara, in un’area privata affacciata su via Valbrina, dove era in corso la sostituzione della copertura di un capannone. Improvvisamente, a causa del cedimento di una lastra in cima all’edificio, l’operaio è rovinato al suolo da un’altezza di oltre 6-7 metri, nonostante sembra avesse i dispositivi di sicurezza attivati, così come il casco a protezione della testa. Sono stati i colleghi, che erano nelle vicinanze impegnati nelle stesse mansioni, ad accorgersi subito di quanto era successo, dando l’allarme al 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it