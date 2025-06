Lutto per Stefano Lo Russo sindaco di Torino | morto il papà a 83 anni

Il cuore di Torino si stringe nel dolore: è scomparso Mario Lo Russo, padre dello stimato sindaco Stefano, all’età di 83 anni. Dopo una lunga battaglia di salute, il suo sorriso rimarrà sempre nei ricordi della città e delle persone che lo hanno conosciuto. La perdita di una figura così amata ci invita a riflettere sull’importanza dei valori familiari e della memoria, elementi fondamentali che continueranno a guidarci nel tempo.

All’età di 83 anni, venerdì 27 giugno 2025, è morto Mario Lo Russo, papà di Stefano, attuale sindaco di Torino. Era da tempo ricoverato in una struttura sanitaria. Aveva lavorato alla Stipel, che sarebbe poi diventata Telecom Italia, come il primo cittadino aveva ricordato in un’intervista al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

