L’utile milionario, la ricerca sui farmaci, il credito fiscale che vanta da Giorgetti. Così Federica Draghi archivia un anno super facendo invidia pure a papà Mario.

È riuscita la scommessa di Federica Draghi di riuscire a fare quello che al padre Mario nella lunga carriera non è mai capitato di fare: manager e imprenditrice. Ed è riuscita bene, perché la XGEN Venture SGR S.p.A che ha fondato con due amici, Paolo Fondarò e Thimoty Daniele Scarinci, ha chiuso il bilancio del 2024 con il suo primo utile milionario: 1.122.389 euro, quasi raddoppiato rispetto ai 628.708 euro dell’anno precedente. E incassando commissioni nette per 4.185.725 euro contro i 2.932.089 del 2023. Tutto grazie al closing della racconta di due fondi di investimento alternativi (Fia), specializzati in investimenti in start up e Pmi innovative, in gran parte italiane, nella ricerca medica su nuove terapie, farmaci, dispositivi medici e diagnostici. 🔗 Leggi su Open.online