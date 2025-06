Lunetta Gamberini ennesimo raid vandalico

L'incubo vandalico si ripete al parco Lunetta Gamberini di Bologna, dove ancora una volta i vandali hanno devastato due attività commerciali, lasciando dietro di sé un cumulo di danni e vetri rotti. La scena, attribuita a gruppi di giovanissimi, solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela di uno dei gioielli verdi della città. È ora di intervenire con decisione per proteggere questo spazio pubblico e restituirlo alla comunità.

Bologna, 28 giugno 2025 - Ennesimo raid vandalico nel parco Lunetta Gamberini. Sono tornati a colpire, e questa volta nel mirino sono finite due attività commerciali interne all'area verde. Hanno rovesciato tavoli e sedie, tirato giù un cartellone e spaccato un biliardino, oltre che lasciare un tappeto di vetri per le bottiglie rotte. Ad agire sarebbero stati dei ragazzini, spesso si vedono bande di giovanissimi girare per il parco. E, questa volta, a farne le spese sono stati due bar, lato via degli Orti. Un problema che c'è da tempo nella zona ed è molto sentito, al punto che proprio in questi giorni Fratelli d'Italia ha lanciato una raccolta firme per chiedere che vengano installate delle telecamere e che ci sia più sicurezza nel quartiere.

