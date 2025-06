Lumen con Antonella Maddalena un viaggio nella fisicità dei sentimenti

Lumen con Antonella Maddalena svela i segreti della fisicità dei sentimenti, un viaggio affascinante tra emozioni e scienza. Martedì 17 giugno si è conclusa con grande successo la rassegna “Napoli città Mediterranea”, un’iniziativa ricca di innovazione e passione culturale. Ancora una volta, la cultura napoletana si conferma un'oasi di creatività e scoperta. Protagonista dell’evento di chiusura della stagione…

di Nico Dente Gattola Martedì 17 giugno ha avuto luogo l’ultimo incontro della rassegna “Napoli città Mediterranea” organizzata dalla Fondazione Guida alla cultura e da Biancamaria Sparano encomiabili “dispensatori” di cultura nella realtà Napoletana. Ancora una volta la rassegna si segnala per originalità e vitalità spaziando sempre in nuovi ambiti e forse questa è la sua peculiarità. Protagonista dell’evento di chiusura della stagione Antonella Maddalena, penna barese davvero degna di menzione, la quale ha presentato il suo ultimo romanzo “Lumen” sempre nella cornice dell’Hotel Mediterraneo. Evento che rappresenta un ponte ideale tra Napoli e Bari, ovvero tra le due principali città del sud continentale: troppe volte ci lamentiamo che non facciamo rete tra di noi e quando questo invece accade bisogna giustamente sottolinearlo, ancora di più nella circostanza specifica perché la connessione è data dalla cultura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it