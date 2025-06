L' ultradestra blocca il ponte di Budapest

In un gesto di forte protesta, l'ultradestra ungherese ha bloccato il ponte Szabadsag di Budapest, ostacolando il percorso del Pride locale. Mentre i manifestanti si radunano tra bandiere arcobaleno e allegria al municipio, la polizia resta in silenzio, lasciando emergere tensioni e speranze di un futuro più inclusivo. La scena riflette le sfide e le vittorie di una società che lotta per i diritti di tutti.

I militanti del partito estremista ungherese Patria Nostra hanno bloccato con le auto il ponte Szabadsag, tappa del percorso programmato del Pride, che a momenti partirà dal municipio di Budapest. La polizia non sta intervenendo. I manifestanti del Pride hanno cominciato a riunirsi davanti al municipio. "La folla al parco del Municipio è già enorme", scrive il quotidiano ungherese Blikk. L'atmosfera è al momento festosa tra bandiere arcobaleno e cartelli-sfottò contro Viktor Orban che ha vietato per legge la manifestazione di orgoglio Lgbtq+.

