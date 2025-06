L' ultradestra blocca il ponte di Budapest sul percorso del Gay Pride | si temono scontri

In un clima di tensione, l'ultradestra blocca il ponte di Budapest, rischiando scontri durante il gay pride. Mentre si preannunciano numeri record di partecipanti, la presenza di Elly Schlein rafforza il messaggio di libertà e inclusione: "Tu non puoi vietare l'amore per legge". Un momento cruciale che testimonia come la lotta per i diritti continui a essere al centro del dibattito europeo.

Si prevedono numeri record di partecipanti alla parata ungherese. Presente Elly Schlein: "Tu non puoi vietare l'amore per legge".

In un gesto di forte protesta, l'ultradestra ungherese ha bloccato il ponte Szabadsag di Budapest, ostacolando il percorso del Pride locale.

Budapest, in 35mila al Pride. L'ultradestra blocca il ponte della città, la polizia non interviene - Almeno 35mila persone, secondo gli organizzatori, per il Pride di Budapest, che ha sfidato il divieto governativo voluto da Orban. Da tg.la7.it

