L' ultimo mistero di Garlasco | Bruscagin il muratore egiziano e lo strano ritrovamento di mazzetta pinza e asce nel canale 7 anni prima delle rivelazioni

Il mistero di Garlasco si infittisce ancora di più, svelando dettagli sorprendenti e inquietanti. Bruscagin, il muratore egiziano, e un ritrovamento insolito di mazzette, pinze e asce nel canale di Tromello, risalente a sette anni prima delle rivelazioni ufficiali, aprono nuove ipotesi sulla tragica vicenda di Chiara Poggi. Questa pista parallela, ancora tutta da approfondire, potrebbe cambiare le carte in tavola e portare alla luce verità nascoste da troppo tempo.

Garlasco (Pavia), 28 giugno 2025 - Non ancora analizzati e non trovati nel canale di Tromello l o scorso 14 maggio, ma nel 2018. E' il secondo filone della riaperta inchiesta sull' omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007, parallelo all'indagine che vede indagato Andrea Sempio "in concorso" con altri ignoti o con Alberto Stasi già condannato in via definitiva. E' la pista del 'supertestimone' che a puntate in tv, alla trasmissione Le Iene su ItaliaUno, prima coperto dall'anonimato e poi rivelato come Gianni Bruscagin, ex 'investigatore privato' di Garlasco, riferisce le testimonianze all'epoca raccolte in ospedale da due donne, poi morte, che proprio il 13 agosto 2007 avrebbero visto una ragazza, individuata come Stefania Cappa (mai indagata), una delle due gemelle cugine della vittima, arrivare a Tromello, davanti alla casa disabitata della nonna, con un grosso e pesante borsone, sentendo poi un tonfo come del lancio in acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it