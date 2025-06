L’ultima frontiera della sicurezza La cintura multi-adattiva che si adatta a persone e traffico

L’ultima frontiera della sicurezza si chiama cintura multi adattiva: un sistema rivoluzionario che si adatta perfettamente a persone e traffico, offrendo una protezione senza precedenti. Poche case automobilistiche, come Volvo, hanno sempre posto la sicurezza al centro delle loro innovazioni, dall’invenzione degli airbag ai sistemi di assistenza avanzata. Questa tecnologia rappresenta il futuro della tutela stradale, perché, in definitiva, la sicurezza non è mai troppa.

Poche case automobilistiche al pari di Volvo hanno messo al centro delle loro azioni la sicurezza. Correva l'anno 1959 quando la casa automobilistica svedese inventò l'antenato del crash test, poi arrivarono le cinture di sicurezza di serie a tre punti, la squadra Traffic Accident Research Team che dagli anni 70 studia gli incidenti realmente avvenuti su strada fino al Safety Center di Göteborg, inaugurato all'inizio del nuovo millennio, per crash test su auto e camion. Un impianto sofisticato, con due rampe di lancio, di cui una può ruotare intorno al centro per simulare impatti ad angoli fino a 90 gradi e dopo si possono lanciare veicoli fino a 3,5 tonnellate di peso fino a 120kmh contro barriere fisse, tra cui una dal peso di 850 tonnellate.

