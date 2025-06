Luisella Costamagna protesta per la chiusura di Tango | Un’ingiustizia…

Luisella Costamagna si schiera contro la decisione di chiudere "Tango", un programma che rappresentava molto più di un semplice intrattenimento. Con amarezza e determinazione, la conduttrice denuncia un’ingiustizia che impoverisce il panorama culturale del nostro servizio pubblico. La sua voce, condivisa anche da illustri colleghi come Rita Dalla Chiesa, testimonia quanto questa perdita sia profondamente sentita. Una battaglia per il diritto all’informazione e alla cultura che non può essere ignorata.

La conduttrice ha annunciato con amarezza la cancellazione del suo programma, suscitando solidarietà da parte di colleghi come Rita Dalla Chiesa, che ne hanno riconosciuto il valore culturale e la perdita per il Servizio Pubblico

