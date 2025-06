Luisa Ranieri incanta Napoli con gli abiti Brunello Cucinelli

Luisa Ranieri conquista il cuore di Napoli con la sua eleganza senza tempo, indossando splendidi abiti firmati Brunello Cucinelli alla presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026. La star ha saputo valorizzare la sua bellezza naturale in un look sofisticato e raffinato, attirando l’attenzione di tutti gli occhi presenti. La sua scelta di stile dimostra ancora una volta come il buon gusto possa trasformare ogni occasione in un evento memorabile.

Luisa Ranieri alla Presentazione dei Palinsesti Rai 20252026, tenutasi a Napoli ha indossato un gilet in organza e una gonna della collezione primavera-estate 2025 di Brunello Cucinelli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: luisa - napoli - cucinelli - ranieri

La colazione da sogno di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: quanto costa l’esperienza a Napoli - Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si concedono un momento di relax a Napoli, la città natale dell'attrice.

Parthenope film | cast | trama | trailer | Paolo Sorrentino | foto |; Umbria, film e moda; Sanremo 2025, le anticipazioni sui look di cantanti e conduttori: tutto quello che abbiamo scoperto.

Luisa Ranieri, i film più belli in attesa del ritorno in grande stile sulla Rai: dove la vedremo - Il prossimo autunno l'attrice torna con La Preside, una nuova serie che racconta la lotta contro l'abbandono scolastico. Segnala libero.it

Riccione: Luisa Ranieri incanta il pubblico dell’Arena Ceccarini. Humor e risate con i The Jackal - Un incontro ricco di intensità ha animato ieri sera, giovedì 26 giugno, l’Arena Ceccarini di Riccione per l’Italian Global Series: protagonista l’attrice ... chiamamicitta.it scrive