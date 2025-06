’Lugocontemporanea’ raddoppia. Oggi Sturba e il Quartetto Mirus.

Lugocontemporanea raddoppia oggi con un evento imperdibile: alle 21 al Chiostro del Carmine, Valeria Sturba porta il suo universo musicale unico con 'La Musica di Sturba'. Giovane, poliedrica e innovativa, questa artista abruzzese trapiantata a Bologna combina violino, theremin, synth e giocattoli sonori per creare melodie che catturano l'anima. Il suo percorso artistico è un viaggio tra tradizione e sperimentazione, pronto a sorprenderti ancora una volta.

Non si ferma Lugocontemporanea, che propone questa sera alle 21 al Chiostro del Carmine (piazza Trisi, a Lugo), l’esibizione di Valeria Sturba ’La Musica diSturba’ (ingresso gratuito). Sturba suona violino, theremin, synth, looper, toys; giovane polistrumentista, cantante e compositrice abruzzese trapiantata a Bologna, Valeria Sturba suona come detto violino, theremin, tastiere, synth, looper e giocattoli sonori. Il suo percorso artistico abbraccia dalla canzone d’autore all’improvvisazione libera, dal rock al jazz fino all’elettronica e il minimalismo. Si occupa anche di sonorizzazione di film muti, di colonne sonore originali e di composizioni per spettacoli teatrali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it