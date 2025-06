Lucumi Juventus occhi puntati sul centrale del Bologna Non tramonta questa idea per la difesa bianconera | le ultime

Gli occhi della Juventus sono ancora puntati su Lucumì, il centrale del Bologna che sta attirando attenzioni di mercato. La possibilità di vederlo indossare la maglia bianconera non tramonta, alimentando speranze tra tifosi e addetti ai lavori. Con un futuro tutto da scrivere, il nome di Lucumì resta tra i protagonisti caldi del calciomercato estivo, pronto a fare il salto di qualità. Le ultime, infatti, confermano come questa pista resti più viva che mai.

sul futuro del giocatore. Tra i difensori accostati al calciomercato Juventus nel corso delle ultime settimane c’è anche Lucumì, uno dei perni della retroguardia del Bologna di Vincenzo Italiano. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che conferma dunque l’interesse dei bianconeri. Chiaramente non si tratta dell’unico nome nella lista, ma sicuramente è un obiettivo concreto per questa estate. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucumi Juventus, occhi puntati sul centrale del Bologna. Non tramonta questa idea per la difesa bianconera: le ultime

In questa notizia si parla di: juventus - occhi - puntati - centrale

Juventus, occhi in casa Arsenal: Conte a mani vuote - La Juventus guarda in casa Arsenal per rinforzare la propria rosa, mentre Antonio Conte si trova a fare i conti con una fase difficile.

Occhi puntati su #Wesley del #Flamengo Secondo la Gazzetta dello Sport gli scout bianconeri lo starebbero monitorando al Mondiale: servono almeno 30 milioni di euro L’ARTICOLO DI http://JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMME Vai su X

?Trapani scatenato sul mercato, occhi puntati sull'ex Bari https://tinyurl.com/yf8etrsn Vai su Facebook

Juventus: occhi puntati sul terzino destro, può arrivare un big della Serie A; Calciomercato Juve, occhi puntati sull’ex Samp: l’indiscrezione dalla Germania; Occhi puntati sul derby!.

Bologna, occhi puntati su un ex Juventus: per il centrocampo piace Nicolussi Caviglia, ma c'è concorrenza estera - Il Bologna accelera sul calciomercato e punta forte su un profilo che ha già assaggiato la Serie A: Hans Nicolussi Caviglia. Lo riporta tuttojuve.com

Como, occhi puntati su un ex Juve: si prova a chiudere per Morata - Il Como continua a lavorare con determinazione sul mercato e si avvicina a quello che sarebbe un colpo di grande prestigio: Alvaro Morata. Riporta tuttojuve.com