L' Ucraina spaventa ancora la Russia | colpiti aerei bombardieri nel cuore del Paese

L'Ucraina torna a scuotere le tensioni internazionali con un audace attacco che ha colpito quattro bombardieri Su-34 nella base di Marinovka, in Russia centrale. Un gesto che dimostra come il conflitto continui a evolversi e a spostare gli equilibri di potere, lasciando il mondo in allerta e con il fiato sospeso. La situazione rimane critica, e il futuro della regione appare ancora più incerto. Secondo...

Nuovo momento critico della guerra in Ucraina. L'esercito ucraino ha dichiarato di aver colpito quattro bombardieri Su-34 nella base aerea russa di Marinovka, nella regione centrale di Volgograd, nella Russia centrale, a circa 900 chilometri dal confine ucraino. L'operazione, si legge nella nota diffusa su Telegram, è stata condotta dal corpo speciale dell'esercito, insieme al servizio di sicurezza Sbu e ad altri servizi militari. "Secondo le informazioni preliminari, sono stati colpiti quattro aerei, in particolare aerei Su-34, nonché strutture tecnico-operative dove vengono riparati e manutenuti diversi aerei da guerra”, si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Ucraina spaventa ancora la Russia: colpiti aerei bombardieri nel cuore del Paese

