Luce e gas ecco la bolletta – scontrino | come funziona

Ferrara, 28 giugno 2025 – Dal 1° luglio, le bollette di luce e gas saranno più chiare e facili da comprendere, grazie a un nuovo formato approvato dall’Arera. Addio alle sigle incomprensibili e agli importi criptici: ora ogni famiglia potrà leggere la propria bolletta con facilità, capire cosa sta pagando e confrontare le offerte in modo trasparente. L’obiettivo è rendere la gestione energetica più semplice e consapevole per tutti.

Ferrara, 28 giugno 2025 – Dal 1° luglio prenderà il via una vera e propria rivoluzione per milioni di famiglie italiane. Le bollette di luce e gas cambiano radicalmente aspetto: più semplici, più trasparenti, finalmente leggibili. L’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha approvato un nuovo formato grafico e strutturale che promette di mettere fine a sigle indecifrabili, voci criptiche e importi poco chiari. L’obiettivo è uno solo: permettere a ogni cittadino di capire, in modo immediato, quanto consuma e quanto spende. A parlarne è Andrea Maggi, consigliere nazionale della Lega consumatori e vice presidente per l’Emilia Romagna, che sottolinea l’importanza di questo cambiamento: “Le novità sono tante e fanno ben sperare – afferma –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it