Lucchese, sono già cinque i pretendenti.

In un contesto di rinnovamento e speranza, la Lucchese si appresta a ripartire con almeno quattro, forse cinque pretendenti pronti a riportare il club ai vertici. Tra nomi di peso e interessi diversificati, il futuro si fa sempre più interessante, mentre l’assessore Barsanti guida con determinazione le trattative per una rinascita che potrebbe riscrivere la storia della squadra. Il bando sarà pubblicato a breve, aprendo ufficialmente le porte a questa nuova era.

Dovrebbero essere almeno quattro, forse cinque i "pretendenti" alla.mano della Lucchese. Oltre a Capaccioli e a Felleca, a sentire l’assessore Barsanti, che sta tirando le fila della vicenda per conto del Comune, avrebbero manifestato il loro interesse a far ripartire la Lucchese dalla Eccellenza, altri due gruppi, di cui uno toscano, più un imprenditore singolo. Tutti questi personaggi parteciperanno, dunque, al bando che sarà pubblicato all’inizio della prossima settimana, dopo che la Figc avrà inviato al Comune una lettera nella quale saranno indicati i termini per la iscrizione al campionato di Eccellenza, ovviamente in sovrannumero, oltre a tutti gli altri requisiti di natura economica e non solo e naturalmente al progetto sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it