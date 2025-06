Lucca vigili del fuoco in stato di agitazione | A Viareggio saltano perfino i pasti

I vigili del fuoco di Lucca, in stato di agitazione e pronti allo sciopero, denunciano una situazione insostenibile che mette a rischio la loro dignità e la sicurezza della comunità. La carenza di organico e i ripetuti richiami fuori turno aggravano un contesto già critico, lasciando senza pasti e con condizioni di lavoro sempre più precarie. È indispensabile intervenire subito per garantire il rispetto dei loro diritti e la tutela di tutti noi.

Lucca, 28 giugno 2025 – I vigili del fuoco del comando provinciale di Lucca sono in stato di agitazione e si preparano a proclamare uno sciopero, se non verranno ripristinate condizioni dignitose per lo svolgimento del loro lavoro. A comunicarlo è l’Usb – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco – che denuncia una situazione ormai diventata insostenibile: “Ai problemi cronici di carenza di organico e al ricorso continuo a richiami fuori turno, si aggiunge ora anche il malfunzionamento del servizio mensa, fondamentale durante i turni estenuanti di 12 ore”. In un Paese segnato da catastrofi sempre più frequenti, i pompieri chiedono rispetto per una professione che li vede in prima linea ogni giorno, tra incendi, emergenze estive e calamità naturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca, vigili del fuoco in stato di agitazione: “A Viareggio saltano perfino i pasti”

