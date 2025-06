Luca Vezil e Virginia Stablum si sono lasciati | finisce la storia iniziata dopo Valentina Ferragni

Luca Vezil e Virginia Stablum si sono ufficialmente lasciati, chiudendo un capitolo importante dopo la relazione iniziata tra mille emozioni. La coppia, nota al pubblico, ha condiviso questa decisione sui social, lasciando i fan sorpresi ma rispettosi. Una fine che segna una nuova fase per entrambi, dimostrando come anche le storie più rumorose possano arrivare a un lieto fine. La loro storia, ora, si trasforma in un ricordo da custodire.

La relazione tra l'influencer genovese e la modella trentina è giunta al termine. Con un post pubblicato su Instagram, Luca ha raccontato ai suoi follower la fine di questo capitolo importante della sua vita È finita la storia d'amore tra Luca Vezil e Virginia Stablum. L'annuncio è arrivato poco fa direttamente dall'influencer genovese e conduttore di Are You The One Italia, che ha scelto di condividere la notizia con i suoi follower attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. I due si erano conosciuti dopo la fine della relazione di Luca con Valentina Ferragni, sorella di Chiara. Le parole di Luca Vezil "Ciao a tutti, scriviamo queste parole con il cuore pieno di gratitudine per tutto l'affetto che ci avete dimostrato in questi anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Luca Vezil e Virginia Stablum si sono lasciati: finisce la storia iniziata dopo Valentina Ferragni

