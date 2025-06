Luca Milano nel Comitato esecutivo nazionale CoGeAPS

Luca Milano entra nel cuore dell’innovazione sanitaria: è stato scelto per far parte del Comitato esecutivo nazionale del Co.Ge.A.P.S., un riconoscimento al suo impegno e alla squadra. Il presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento, insieme ad altri stimati professionisti, testimonia come il lavoro di squadra sia la chiave del successo nel settore sanitario. Un traguardo importante che evidenzia il valore della collaborazione e della dedizione nel migliorare la salute pubblica.

Il presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento fra i quattro medici eletti: "Un riconoscimento al lavoro di squadra, non personale" Il 25 giugno si è insediata la nuova Assemblea nazionale del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), organismo che riunisce .

