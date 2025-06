Luca Cordero di Montezemolo è il nuovo direttore della holding McLaren

Luca Cordero di Montezemolo, icona del motorsport e dell’industria automobilistica italiana, fa nuovamente il suo ingresso nel mondo della Formula 1 come nuovo direttore di McLaren Group Holdings Ltd. Dopo anni di assenza dai riflettori, questa nomina segna un capitolo intrigante per il team britannico, che punta a rinvigorire le proprie strategie e performance. Ma qual sarà il ruolo di Montezemolo in McLaren e quali novità porterà? Scopriamolo insieme.

Lopo anni di assenza, l’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, torna nel circus della F1 essendo stato nominato direttore di McLaren Group Holdings Ltd. La notizia, che non è stata ancora ufficializzata, è emersa dai documenti pubblici di Companies House, l’ente britannico che registra le informazioni societarie. QUALE SARA’ IL RUOLO DI LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO IN MECLAREN? L’ingresso del’ex Presidente della Ferrari nella storica scuderia britannica coincide con un momento di rinnovamento per la McLaren. La casa britannica è passata di recente sotto il controllo di CyVN Holdings, fondo sovrano di Abu Dhabi, che lo scorso dicembre ha acquisito McLaren Automotive e l’ha fusa con Forseven, leader britannica nel settore dei veicoli elettrici La scelta di puntare su Montezemolo rientrerebbe nella strategia di rilancio del marchio britannico nel settore delle supercar, nel quale l’ex patron del Cavallino ha già dimostrato di saperci fare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Luca Cordero di Montezemolo è il nuovo direttore della holding McLaren

