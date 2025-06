Lubrificanti e additivi Dalla pista alla strada con Maroil-Bardahl Il 2025 corre veloce

Nel mondo dei motori, lubrificanti e additivi sono la chiave per prestazioni impeccabili, dalla pista alla strada. Maroil Bardahl Italia, dal 1973, incarna questa passione, guidando con innovazione e qualitĂ . Il 2025 segna un nuovo capitolo di crescita e sviluppo, consolidando la posizione di leader nel settore. Scopri come questa azienda toscana sta rivoluzionando il mercato, portando nuove soluzioni per i motori di oggi e di domani.

Il 2025 rappresenta, per Maroil-Bardahl Italia, una tappa importante del processo di crescita, sviluppo e costante miglioramento che ha caratterizzato gli ultimi anni di questa dinamica azienda toscana di lubrificanti. Dal 1973 Maroil, societĂ del Gruppo Marchetti, è concessionaria esclusiva del marchio Bardahl, che distribuisce su tutto il territorio nazionale, oltre ad essere il polo produttivo di blending della linea premium di Bardahl nel mondo, lubrificanti e additivi di qualitĂ superiore, i migliori prodotti in termini di performance e protezione del motore. Il successo è frutto di un’eccellenza tutta italiana, con base nel cuore della Toscana, ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove ha sede il moderno impianto di produzione e confezionamento, ma anche il laboratorio di ricerca MLAB, dove vengono studiati, sviluppato e prodotti lubrificanti, additivi e pulitori a marchio Bardahl. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lubrificanti e additivi. Dalla pista alla strada con Maroil-Bardahl. Il 2025 corre veloce

