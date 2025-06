Louisiana elettricista travolto da un camion | sospeso a testa in giù ma salvo per miracolo Il video è virale

Un video shock sta facendo il giro del web: un elettricista in Louisiana viene investito da un camion durante un intervento di manutenzione, finendo sospeso a testa in giù sopra un incrocio di Denham Springs. Un incidente che avrebbe potuto essere tragico, ma per miracolo l’uomo è sopravvissuto. Le immagini virali testimoniano la forza della fortuna e l’importanza delle misure di sicurezza sul lavoro, lasciando tutti senza parole.

Immagini di un video virale mostrano un elettricista sospeso sopra un incrocio a Denham Springs, in Louisiana, dopo un terribile incidente. Un camion di grandi dimensioni ha investito l'operaio mentre stava riparando un semaforo, sollevandolo di peso e lasciandolo a testa in giù, appeso unicamente alla sua imbracatura di sicurezza. L'impatto violento ha generato attimi di panico e le riprese diffuse.

