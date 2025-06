Lotto Superenalotto e 10eLotto | le estrazioni di sabato 28 giugno 2025

Preparati a scoprire i numeri vincenti dell’estrazione di sabato 28 giugno 2025! La nostra redazione vi guiderà passo dopo passo tra le quote e le combinazioni più lucky di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, offrendo tutte le ultime notizie per aumentare le vostre possibilità di vittoria. Non perdete l’occasione di sognare in grande: il jackpot potrebbe essere a portata di mano, basta scegliere i numeri giusti.??

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 28 giugno 2025 Tutto pronto per l’ultima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Chi non lo avesse ancora fatto, può ancora recarsi in ricevitoria per provare a cogliere il bersaglio grosso con una combinazione di numeri da sogno. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote. Estrazione Lotto e Superenalotto, 28 giugno 2025 I NUMERI DEL LOTTO Bari: Cagliari: Firenze: Genova: Milano: Napoli: Palermo: Roma: Torino: Venezia: Nazionale: I NUMERI DEL SUPERENALOTTO Combinazione vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: I NUMERI DEL 10ELOTTO Numeri 10eLotto: Numero oro: Doppio oro: SIMBOLOTTO Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 28 giugno 2025

In questa notizia si parla di: lotto - superenalotto - 10elotto - estrazioni

