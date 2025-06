Lotta alla mosca dell’olivo | al via il monitoraggio

La lotta alla mosca dell’olivo prende il via con il monitoraggio ufficiale nel Comune di Castiglion Fiorentino, che conferma la collaborazione con Coldiretti. Questo importante controllo permette di intervenire tempestivamente per proteggere le nostre preziose coltivazioni e garantire un raccolto di qualità. Da martedì 1 luglio, saranno pubblicati i bollettini fitopatologici che forniranno aggiornamenti dettagliati sulla presenza del parassita. Restate sintonizzati per scoprire come difendere il nostro patrimonio olivicolo.

Anche quest’anno il comune di Castiglion Fiorentino continua la collaborazione con Coldiretti per monitorare la presenza o meno della Bactrocera oleae, il parassita meglio conosciuto come la “Mosca dell’Olivo”. Da martedì 1 luglio verranno resi noti i bollettini fitopatologici sulla coltura. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: olivo - mosca - lotta - monitoraggio

Cortona, è partito il monitoraggio della mosca olearia - Arezzo, 26 giugno 2025 – È partita questa settimana la sesta edizione della campagna di monitoraggio della mosca olearia con l’emissione del bollettino fitopatologico. Da msn.com

Cortona, riparte l’attività di monitoraggio della mosca olearia - la Nazione - Il servizio consiste nel posizionamento in 16 postazioni di trappole a feromoni per il monitoraggio della «Mosca dell’olivo» (Bractocera Oleae), in aziende agricole ubicate nella parte del ... lanazione.it scrive