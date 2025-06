Lotta alla crisi idrica | il commissario nazionale Dell’Acqua incontra i vertici Sasi a Lanciano

lotta efficace alla crisi idrica. Nel cuore di Lanciano, il commissario nazionale Nicola Dell’Acqua ha incontrato i vertici della Sasi, delineando nuove strategie per affrontare la siccità. Un confronto definito «importante, concreto, costruttivo» che rappresenta un passo decisivo verso la tutela delle risorse idriche e il futuro sostenibile della regione. Questo incontro segna l’inizio di un percorso condiviso per garantire un approvvigionamento più sicuro e duraturo per tutti.

Un incontro definito «importante, concreto, costruttivo» si è svolto nella sede della Sasi a Lanciano, con la partecipazione del commissario nazionale per l'emergenza idrica Nicola Dell'Acqua. Il vertice ha segnato un momento cruciale nella strategia per fronteggiare la siccità e garantire un.

